Нидерландская компания Stone City Energy построит в Сурхандарьинской области новую теплоэлектростанцию. Соглашение о покупке электроэнергии с будущей ТЭС подписано 19 апреля, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Как уточнили «Газете.uz» в Минэнерго, договор в рамках государственно-частного партнёрства подписан АО «Национальные электрические сети» и Stone City Energy.

Стоимость проекта по строительству ТЭС мощностью 1560 МВт составляет 1,2 млрд долларов. Дата запуска проекта конец 2024 года.

«За счёт использования современных технологий, новая ТЭС при годовом потреблении 2,2 млрд кубометров природного газа, даст экономию в 1,1 млрд кубометров. Коэффициент полезного действия составит 63%», — говорится в сообщении.

В рамках проекта внедрят парогазовые установки класса HL производства компании Siemens Energy.

При строительстве объекта будет создано свыше 2000 рабочих мест, после ввода ТЭС в эксплуатацию здесь будет трудоустроено порядка 150 специалистов, отметили в Минэнерго.

С декабря 2020 года проводилось исследование, в результате которого для строительства новой ТЭС выделено 150 га земли в Ангорском районе Сурхандарьинской области.

Согласно документам, инвестор будет проектировать, финансировать, строить, вводить в эксплуатацию, эксплуатировать и управлять данной тепловой электростанцией в течение 25 лет.

В феврале постановлением президента было утверждено инвестиционное соглашение о строительстве в Ташкентской области тепловой электростанции мощностью 240 МВт. Инвестором проекта стала турецкая Cengiz Enerji.

В январе был дан старт проекту строительства Сырдарьинской ТЭС. Две ветроэлектростанции также будут построены в Бухарской и Навоийской областях. Планируется развивать водородную энергетику. Во всех проектах участвует саудовская ACWA Power.