Правление Центрального банка 22 апреля приняло решение сохранить основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято в целях обеспечения сбалансированности снижения инфляции и поддержки экономической активности в условиях восстановления экономики, а также сохранения замедляющейся динамики инфляции и инфляционных ожиданий на фоне рисков роста цен на продукты питания на внешних рынках», — говорится в релизе ЦБ.

Внутренние экономические условия.

Макроэкономическая ситуация, сложившаяся в первом квартале и наблюдаемая в апреле, формируется в рамках условий базового сценария основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 года и период 2022—2023 годов.

В феврале-марте продолжилось восстановление экономической активности. После снижения в январе, в марте в значительной степени восстановилась динамика по всем компонентам индикатора экономической активности, рассчитываемого на основе изменения объёма операций на товарно-сырьевой бирже, общего объёма межбанковских операций, денежных поступлений от торговли и платных услуг.

По данным Госкомстата, по итогам первого квартала 2021 года объём ВВП вырос на 3% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, выпуск промышленных товаров увеличился на 3,8%, сельского хозяйства — на 3,1%, услуг — на 5,8% и строительных работ — на 0,5%. В этот период также наблюдался рост оборота розничной торговли на 2,8%.

Повышение зарплат работников бюджетных организаций и учреждений, а также стипендий в феврале, рост объёмов инвестиций за счёт нецентрализованных источников и выделенных кредитов, стали факторами поддержки совокупного спроса в экономике, говорится в релизе.

В частности, в течение первого квартала объём инвестиций в основной капитал составил 35,6 трлн сумов. При этом инвестиции за счёт нецентрализованных источников, составив 31,3 трлн сумов, выросли на 13,6% к тому же периоду прошлого года.

В январе-марте 2021 года коммерческие банки выделили 32,9 трлн сумов кредитов в экономику, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Внешнеэкономические условия

С начала года прослеживается поэтапное восстановление мировой экономики и экономик основных торговых партнёров. Оживление экономической активности в мире также отражается в изменении цен на основные биржевые товары. Положительная динамика роста цен сырьевых товаров в первом квартале послужила росту экспорта товаров (без учёта золота и газа) на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт цветных металлов увеличился на 58%, текстиля — на 38%, химической продукции — на 21%.

За первые три месяца года объём трансграничных денежных переводов вырос на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,4 млрд долларов.

Эти тенденции способствовали стабильности внутреннего валютного рынка, и по состоянию на 1 апреля девальвация курса национальной валюты с начала года составила 0,2%, отмечает регулятор.

Инфляция и инфляционные ожидания

В марте годовая инфляция составила 10,9%, что на 0,7% ниже, чем в январе. Рост продовольственных цен, составив 13,8% в годовом выражении, сохраняет повышенное влияние (5,8%) на общий уровень инфляции.

Высокие темпы роста цен потребительских товаров первой необходимости объясняются складывающейся под влиянием урожайности и логистики конъюнктурой на внешних рынках, а также ограниченностью конкуренции и предложения на внутреннем рынке.

Рост цен на непродовольственные товары и услуги составил 8,8% и 8,4% соответственно, и эти группы оказывают понижательное влияние на общую инфляцию.

По итогам марта базовая инфляция (уровень инфляции без учета цен с высокой сезонностью и регулируемых цен) составила 11,6%, что немного выше общей инфляции. Это, в свою очередь, свидетельствует о сохранении инфляционных рисков в экономике, считают в ЦБ.

Несмотря на то, что с начала года наблюдается тенденция к снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, они по-прежнему формируются значительно выше фактических темпов инфляции. В частности, в марте инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев составляли 15,5%, предприятий — 15,9%.

В целом поэтапное снижение инфляционных ожиданий, их приближение к показателям начала 2020 года, указывает на снижение в ожиданиях роли прошлогодних повышающих эффектов, связанных с пандемией. Текущие тенденции в ценах на растительное масло и сахар могут стать факторами, повышающими инфляционные ожидания, подчёркивают в ЦБ.

Денежно-кредитные условия

В январе-марте 2021 года денежно-кредитные условия формировались относительно жесткими. Средневзвешенные процентные ставки на денежном рынке в марте составили 14,4%, или 3%, в положительном реальном выражении. Индекс Uzonia в течение первого квартала также формировался полностью в границах процентного коридора основной ставки.

Рост средневзвешенных процентных ставок по срочным депозитам с 14,8% в декабре 2020 года до 17,8% в марте 2021 года послужил увеличению их объёма в первом квартале на 10,5%, в том числе срочных депозитов физических лиц — на 13,8%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в марте составила 21,4%, снизившись на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, формировалась на более высоком уровне по сравнению с декабрём 2020 года.

Прогноз и риски

Ожидается, что в 2021 году рост реального ВВП будет в пределах 4,5−5,5%, заложенных в базовом сценарии. В то же время, обновленные с учётом итогов первого квартала прогнозы показывают, что темпы экономического роста будут близки к верхней границе данного прогнозного коридора.

Восстановление совокупного спроса на фоне продолжения фискального стимулирования экономики в этом году и неизменности денежно-кредитных условий, а также активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в результате структурных реформ по либерализации экономики, будут основными факторами поддержки экономического роста.

В этом году выделение кредитов, предусмотренных по программам развития предпринимательства, послужит поддержке экономической активности в регионах, а направление средств в рамках программ обеспечения населения жильём станет стимулом для строительной и смежных отраслей, считают в ЦБ.

Также ожидаемый рост остатка кредитных вложений в экономику на уровне роста номинального ВВП не будет оказывать негативного влияния на показатели финансовой стабильности.

Центральный банк, учитывая сохранение влияния изменений на внешних рынках и предложения основных продуктов питания на инфляцию до конца года, а также усиление проинфляционного влияния роста совокупного спроса, предполагает формирование прогноза инфляции по итогам 2021 года на уровне 9−10%. При этом инфляционные процессы и ожидания до конца года будут формироваться под влиянием как монетарных, так и немонетарных факторов разнонаправленного действия.

Неизменность регулируемых цен до конца этого года, эффект высокой базы инфляции в апреле и октябре прошлого года, формирование относительно стабильного обменного курса сума в четвёртом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года будут снижающими факторами годовой инфляции в ближайшие кварталы.

В свою очередь, значительный рост цен на некоторые основные продукты питания в краткосрочной перспективе объясняется с одной стороны низким урожаем и ростом цен на внешних рынках из-за ограничений, введённых некоторыми странами на экспорт продуктов питания, с другой стороны, высоким уровнем концентрации импорта данных продуктов, неразвитой конкурентной средой и относительно высокой себестоимостью продукции отечественного производства.

В условиях растущих рисков роста цен на продукты питания, разработка единой государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны, реформы по диверсификации рынков импорта, снижению концентрации импорта и уменьшению транспортных расходов дадут свои положительные результаты в обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке, говорится в релизе.

Кроме того, стабилизации цен на продукты питания послужит систематическая работа по увеличению объемов производства фруктов, овощей и кормовых культур, а также выделение земельных и водных ресурсов, необходимых для выращивания этих продуктов.

В целом более долгое чем ожидалось сохранение рисков, ускорения инфляции под влиянием внутренних и внешних факторов, требует поддержания текущих денежно-кредитных условий, отмечает ЦБ.

Центральный банк продолжит внимательно изучать природу формирования факторов и рисков инфляции, и принимать соответствующие решения по основной ставке, исходя из прогнозной динамики инфляции, подчеркнул регулятор.