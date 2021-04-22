«Агробанк» сообщил о запуске мобильных офисов в Узбекистане.

«Для государственного банка, в задачи которого входит обеспечение банковскими услугами большого количества населения страны, всегда стоят задачи по развитию новых каналов продаж, а также вопрос экономической оправданности этих каналов. В частности, мы планируем использовать мобильный филиал для улучшения доступности банковских услуг в местах, где экономически обычный филиал банка будет заранее убыточен», — сообщил маркетинг-стратег «Агробанка» Самир Ахметзянов, комментируя новость о запуске мобильных офисов.

Самостоятельно ли разрабатывал банк данный проект и использовался ли международный опыт

Проект был реализован в рамках стратегии, совместно разработанной с международной компанией KPMG. Велосипед мы не изобретали. Для начала определили, на каком этапе развития рынка сейчас находится банковская индустрия в Узбекистане. Проанализировали, какие инструменты использовались на других рынках для решения подобных задач. Мы увидели примеры аналогичных проектов в «Сбербанке» и Ziraat Bank.

Насколько сложно было реализовать подобный проект?

Создавать прототип всегда очень сложно. Но мы справились. Изначально мы ставили несколько задач:

Филиал на колесах должен предоставлять все основные банковские услуги. Клиент, зайдя внутрь автобуса, должен почувствовать себя как в полноценном филиале банка. Нужно обеспечить максимальный комфорт для сотрудников банка. Должна быть обеспечена автономная работа филиала в течение 8 часов.

Во сколько обошелся этот проект?

Стоимость работ по оформлению филиала составила примерно 27% от стоимости самого автобуса. Что касается его окупаемости, то мы рассчитывали, что один филиал на колесах может заменить собой три ЦБО. Это должно позволить окупить проект в течение 9−10 месяцев.

Планируете ли вы внедрять данный проект в регионах?

Сейчас проект будет проходить тестирование в столице. Так как это прототип, мы планируем определить и устранить слабые стороны проекта, а в дальнейшем внедрить его в регионах республики.

На правах рекламы.