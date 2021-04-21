Следственный департамент при МВД сообщил о судебном решении по делу о так называемом «самосуде».

Поздним вечером 9 июня 2020 года жительницы села Окдарбанд Кушкупирского района Хорезмской области — Каромат Д., Олма Д., Раъно Д. и Наргиза Р. напали на Хамиду О. Свои действия они мотивировали тем, что женщина разрушает семью сына Каромат Д., оставляя троих его детей сиротами.

Сперва четверо учинили ссору с женщиной, затем стали избивать палкой, а после обрезали ей волосы, нанеся легкие телесные повреждения.

Следственный отдел при ОВД Кушкупирского района Хорезмской области возбудил уголовное дело по пунктам «б» и «г» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности) Уголовного кодекса.

«Учитывая, что у Хамиды О. в отношении женщин нет никаких претензий, суд по уголовным делам Кушкупирского района приговорил Каромат Д., Олму Д., Наргизу Р. к 1 году 6 месяцам, а Раъно Д. — 1 году ограничения свободы», — говорится в сообщении Следственного департамента.