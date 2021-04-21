Паркентский базар и жилой квартал вокруг него возникли на рубеже
В новой истории города на перекрестке Паркентской улицы и проспекта Мирзо Улугбека вырастет жилой комплекс «Династия». Его расположение в центре давно обжитого района неслучайно. Философия компании Golden House, которая курирует проект, предполагает, что главное — это удобство людей, а все пространство вокруг должно соответствовать их потребностям. Эту концепцию продолжают и архитектурные линии комплекса, и его современные инженерные и технические решения.
ЖК «Династия» строится в местности с развитой инфраструктурой, где все необходимое — в пешей доступности. Сам комплекс с его удобной и доступной жилой средой прекрасно впишется в окружающую действительность. Проектом предусмотрены пешеходные бульвары, благоустроенные общественные, спортивные и игровые зоны, места для отдыха горожан.
Девелопер уделяет пристальное внимание не только внешнему оформлению, но и внутреннему содержанию. Для жилого комплекса выбран проект, в котором учтены сейсмические нагрузки и климатические особенности региона. При разработке дизайна и стандартов входных групп, помещений общего пользования и отдельных квартир были учтены все современные требования к оборудованию и материалам.
К продаже в ЖК «Династия» предлагаются просторные квартиры бизнес-класса с высокими трехметровыми потолками: от однокомнатных, общей площадью от 32 кв. м до четырехкомнатных площадью от 93 кв. м. Каждого покупателя, приобретающего квартиру в ЖК, ждет приятный бонус: кухня в подарок. И не какая-то стандартная, а сделанная по индивидуальному проекту в соответствии с площадью и планировкой выбранной квартиры.
Еще один приятный сюрприз — готовый ремонт. Квартиры сдаются с установленными окнами и дверями, с сантехникой и инженерными системами, уложенным полом и кафелем. Высокие энергосберегающие окна размером 140×250 см визуально увеличивают пространство, наполняют квартиру светом и свежим воздухом. Двухкамерный стеклопакет надежно удерживает тепло, не пропускает шум с улицы и не потеет. Дополнительный уют в квартирах обеспечивают индивидуальные двухконтурные котлы и предусмотренные проектом панельные радиаторы в каждой комнате.
В каждой входной группе запланированы колясочные помещения, где можно хранить велосипеды, самокаты, коляски и прочий детский транспорт. Вход на территорию комплекса только для своих, а в подъезды — через систему домофонов. В сквозных подъездах предусмотрены просторные современные лифты грузоподъемностью до 1000 кг.
В ЖК серьезно относятся к обеспечению безопасности. Концепция «двор без машин» предполагает, что резиденты и гости «Династии» смогут оставить автомобили на парковке, позволяя жителям наслаждаться уютным двором без машин, а детям — спокойно играть в чистом зеленом дворе. По внешнему периметру корпусов будет установлена система видеонаблюдения, контролирующая не только территорию, но и происходящее на гостевых автостоянках. Хорошо заметные камеры видеонаблюдения на подъездах будут охватывать близлежащее дворовое пространство. В каждой квартире будет установлена индивидуальная система пожарной сигнализации с датчиками задымления.
Продажа квартир комплекса в разгаре, стоит поторопиться воспользоваться выгодным предложением. Покупка новой квартиры в жилом комплексе компании Golden House призвана стать началом добрых традиций для семьи.
Офис продаж ЖК «Династия»: пересечение ул. Паркентская и проспекта Мирзо-Улугбека.
Call-центр: (+998) 78−888−11−22.
Сайт: dynasty-gh.uz
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