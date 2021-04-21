Национальная сборная Узбекистана по футзалу получила прямую путёвку на чемпионат мира-2021 в Литве, ранее из-за пандемии коронавируса перенесённый на осень этого года. Об этом сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Решение принято АФК на основе результатов сборных на последних первенствах континента. На мундиаль напрямую попали также сборные Ирана и Японии. Остальные два участника из Азии будут определены в раунде плей-офф, в котором сыграют Ирак, Ливан, Таиланд и Вьетнам.

Согласно регламенту, путёвки на ЧМ должны были предоставить по итогам чемпионата Азии-2020, который планировалось провести в Ашхабаде в феврале-марте прошлого года. Из-за COVID-19 турнир перенесли на неопределённый срок, а затем вовсе отменили.

Сборная Узбекистана будет участвовать в чемпионате мира во второй раз. Прошлый мундиаль, прошедший в 2016 году в Колумбии, узбекские футзалисты завершили на групповой стадии, завоевав в трёх матчах одно очко.