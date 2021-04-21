21 апреля застройщик FDG отмечает четырехлетие и запускает акцию «Квадратные метры в подарок!». Розыгрыш продлится целый месяц. Если вы ищете квартиру мечты, то эта акция поможет купить недвижимость по выгодной цене.
«За 4 года FDG прошел большой путь в таком сложном и масштабном бизнесе, как девелопмент. Нам есть чем гордиться. FDG — это девелопер с безупречной репутацией. Мы придерживаемся принципов честности и добросовестности, люди ценят новостройки FDG за качество и надежность, а чтобы обеспечить покупателям многообразие выбора, мы строим недвижимость разных классов — стандарт, комфорт, бизнес», — Ойбек Шодиев, генеральный директор FDG.
Как выиграть квадратные метры от FDG
В честь четырехлетия FDG любой человек может выиграть дополнительную площадь в новостройках компании. Для этого достаточно:
- Прийти в офис продаж и вытянуть конверт по принципу беспроигрышной лотереи. Каждый конверт содержит сертификат номиналом от 1 до 10 кв. м.
- Уменьшить оплачиваемую часть квартиры на подаренные метры.
- Использовать сертификат для покупки более просторного жилья.
Акция «Квадратные метры в подарок!» продлится до 22 мая включительно. На одну квартиру действует один сертификат. Подарочные метры покрывают до 10% стоимости недвижимости. Количество сертификатов ограничено.
FDG в цифрах:
- 4 года на рынке Узбекистана;
- 5 проектов суммарной площадью 280 тысяч кв. м;
- 178 семей уже заехали в новые квартиры;
- более 2000 семей заедут в ближайшие 2 года;
- больше 280 человек в штате.
Гибкая рассрочка: можно платить, как удобно вам
Гибкая рассрочка действует во всех проектах FDG. Благодаря ей люди приобретают полюбившуюся квартиру, даже если не накопили полную сумму. Это возможно благодаря сниженному первоначальному взносу и гибкой системе оплаты во второй и третий месяцы.
Экологичность строительства: уверенность в качестве материалов и технологий
То, насколько дружелюбным и зеленым будет город, определяется уже сегодня. FDG использует только качественные материалы, которые прошли сертификацию и безопасны для здоровья человека.
FDG также получила американский сертификат LEED. Документ подтверждает соблюдение экологических стандартов, сниженную энергозатратность, эффективное использование воды и так далее.
Жилые и бизнес-проекты FDG
В портфолио FDG пять проектов в активной стадии:
- ЖК Parkent Plaza на ул. Паркентской — квартиры уже с ремонтом.
- ЖК Fayzli на ул. Карасу — камерный и уютный комплекс.
- ЖК Riverside на ул. Ахмад Югнакий — дом у набережной.
- МЖК Manhattan на Дархане — премиальный ЖК в сердце столицы.
- БЦ Aviapark — соответствует мировым стандартам недвижимости В-класса.
Получить в подарок квадратные метры и воспользоваться гибкой рассрочкой можно в офисах продаж FDG.
Предложение ограничено по срокам и количеству сертификатов.
Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.
Сайт: fdg.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @fdg_uz
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