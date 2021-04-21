21 апреля застройщик FDG отмечает четырехлетие и запускает акцию «Квадратные метры в подарок!». Розыгрыш продлится целый месяц. Если вы ищете квартиру мечты, то эта акция поможет купить недвижимость по выгодной цене.

«За 4 года FDG прошел большой путь в таком сложном и масштабном бизнесе, как девелопмент. Нам есть чем гордиться. FDG — это девелопер с безупречной репутацией. Мы придерживаемся принципов честности и добросовестности, люди ценят новостройки FDG за качество и надежность, а чтобы обеспечить покупателям многообразие выбора, мы строим недвижимость разных классов — стандарт, комфорт, бизнес», — Ойбек Шодиев, генеральный директор FDG.





Как выиграть квадратные метры от FDG

В честь четырехлетия FDG любой человек может выиграть дополнительную площадь в новостройках компании. Для этого достаточно:

Прийти в офис продаж и вытянуть конверт по принципу беспроигрышной лотереи. Каждый конверт содержит сертификат номиналом от 1 до 10 кв. м. Уменьшить оплачиваемую часть квартиры на подаренные метры. Использовать сертификат для покупки более просторного жилья.





Акция «Квадратные метры в подарок!» продлится до 22 мая включительно. На одну квартиру действует один сертификат. Подарочные метры покрывают до 10% стоимости недвижимости. Количество сертификатов ограничено.

FDG в цифрах:

4 года на рынке Узбекистана;

5 проектов суммарной площадью 280 тысяч кв. м;

178 семей уже заехали в новые квартиры;

более 2000 семей заедут в ближайшие 2 года;

больше 280 человек в штате.

Гибкая рассрочка: можно платить, как удобно вам

Гибкая рассрочка действует во всех проектах FDG. Благодаря ей люди приобретают полюбившуюся квартиру, даже если не накопили полную сумму. Это возможно благодаря сниженному первоначальному взносу и гибкой системе оплаты во второй и третий месяцы.





Экологичность строительства: уверенность в качестве материалов и технологий

То, насколько дружелюбным и зеленым будет город, определяется уже сегодня. FDG использует только качественные материалы, которые прошли сертификацию и безопасны для здоровья человека.

FDG также получила американский сертификат LEED. Документ подтверждает соблюдение экологических стандартов, сниженную энергозатратность, эффективное использование воды и так далее.

Жилые и бизнес-проекты FDG

В портфолио FDG пять проектов в активной стадии:

ЖК Parkent Plaza на ул. Паркентской — квартиры уже с ремонтом. ЖК Fayzli на ул. Карасу — камерный и уютный комплекс. ЖК Riverside на ул. Ахмад Югнакий — дом у набережной. МЖК Manhattan на Дархане — премиальный ЖК в сердце столицы. БЦ Aviapark — соответствует мировым стандартам недвижимости В-класса.

Получить в подарок квадратные метры и воспользоваться гибкой рассрочкой можно в офисах продаж FDG.

Предложение ограничено по срокам и количеству сертификатов.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

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