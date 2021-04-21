В результате дорожно-транспортного происшествия 18 апреля в Папском районе Наманганской области погиб человек, сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.

Примерно в 3:30 ночи на 284-м километре дороги Ташкент-Ош водитель MAN, житель Андижана 1986 года рождения, сбил пешехода и, оставив его жизнь в опасности, скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.

Следственный отдел при ОВД района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) и части 2 статьи 117 (оставление в опасности, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.