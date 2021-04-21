Суд присяжных признал бывшего полицейского из города Миннеаполис Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщила Meduza со ссылкой CNN.

Экс-полицейского признали виновным по всем трём пунктам обвинения. Самый тяжкий из них — непредумышленное убийство второй степени — предусматривает до 40 лет лишения свободы.

Приговор Дереку Шовину вынесут примерно через восемь недель. Сам Дерек Шовин не признал вину и отказался давать показания в суде.

Джордж Флойд был убит в Миннеаполисе в мае 2020 года. Его пытались задержать по подозрению в использовании поддельной 20-долларовой купюры. При задержании Дерек Шовин больше восьми минут удерживал колено на шее Флойда, хотя тот неоднократно повторял, что не может дышать.

Смерть Флойда спровоцировала протесты против расизма и полицейского насилия сначала в Миннеаполисе, потом в остальных городах США, а затем и в других странах мира. Дерека Шовина и двоих его коллег, которые участвовали в задержании Флойда, уволили из полиции и предъявили им обвинения.