В канале Анхор в Ташкенте обнаружено тело мужчины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Тело днём 20 апреля увидели в канале пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова с коллегой. Они сообщили об этом в МЧС и Генпрокуратуру.

На место прибыла оперативная группа во главе с прокурором Шайхантахурского района. Осмотр тела показал отсутствие травм и следов насилия.

В ходе следственных действий 21 апреля на основе отпечатков пальцев была установлена личность умершего. Назначена судмедэкспертиза для установления причин смерти. Продолжается доследственное расследование.