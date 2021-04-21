20 апреля текущего года АКБ «Агробанк» на территории Tashkent City провел пресс-тур на тему «Офис мобильного банка: новый этап развития оперативных, надежных инновационных банковских услуг». В мероприятии приняли участие руководители и работники главного офиса АКБ «Агробанк» и представители СМИ.





«Агробанк» занимает особое место в банковско-финансовой системе страны и масштабных реформах. Он активно проводит процессы трансформации и уделяет особое внимание расширению возможностей использования клиентами оперативных и надежных инновационных банковских услуг.





В этом направлении на регулярной основе изучается опыт зарубежных банков по улучшению и разработке современных банковских услуг и продуктов.

В этом процессе на основе опыта зарубежных банков «Сбербанк» и Ziraat Bank изучена работа мобильных офисов, способных изменить пространство услуг. В процессах стратегии долгосрочного развития и трансформации банка предусмотрено налаживание деятельности мобильных офисов.

Мобильный офис предоставляет физическим лицам возможность пользования многими услугами банка. В частности, это получение наличных денег в банкомате, пополнение банковских карт, международные денежные переводы, одноразовые платежи, получение карт Uzcard и HUMO, подача заявления на получение кредита и другие банковские услуги.





В целях организации мобильного офиса «Агробанк» создал передвижной банковский офис. Мобильный офис создан в результате переоборудования в соответствии с действующим законодательством отечественного автобуса ISUZU HD 50 дополнительным техническим оборудованием.

В настоящее время автобус ISUZU HD 50 «Агробанк мобил офиси», оснащенный необходимым техническим оборудованием, готов к испытаниям в Ташкенте.

В мобильном офисе доступны следующие виды услуг:

оформление заявки на получение кредита;

открытие счетов для предпринимателей;

международные денежные переводы;

открытие пластиковых карт;

разовые платежи;

конвертация валюты;

снятие наличных в банкоматах;

пополнение карточного счета и другие банковские услуги.

«Агробанк» и в дальнейшем будет вносить вклад в создание благоприятных условий для населения и развитие сферы банковских интерактивных услуг.

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