Следственный отдел УКД ОВД Бектемирского района Ташкента возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка на детской площадке на массиве Водник, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного ГУВД.

Дело открыто по пункту «а» части 2 статьи 258 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека).

Несчастный случай произошёл 17 апреля на массиве Водник-1 во дворе домов №1, 2 и 3, где проводились работы по благоустройству детской площадки. В заявлении отца погибшего Н. Щ. (2012 г. р.), опубликованном в соцсетях, говорится, что сотрудники службы благоустройства не огородили площадку в соответствии с принятыми нормами и стойка-качели упала на его сына, когда он задел её. Мальчик погиб на месте.

В ГУВД сообщили, что назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская и судебная строительно-техническая. Следствие продолжается.