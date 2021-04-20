Торговый квартал Alfraganus предлагает сотни вариантов коммерческих площадей, которые могут быть использованы по усмотрению будущего владельца. Масштаб, технические параметры и характеристики выбираются в зависимости от реализуемого вида деятельности. С этой целью были разработаны многочисленные варианты коммерческого пространства.





Так, в качестве формата точек общественного питания выбраны объекты, расположенные в середине и торцевых частях центрального сектора. Такое расположение обеспечит пеший доступ со стороны крупной дорожной магистрали. Площадь предлагаемых объектов — от 60 до 477 кв. м. Это позволяет открыть здесь крупный ресторан либо компактную фастфуд-зону. Шестиметровая высота потолков дает возможность реализации двухуровневого пространства, что вдвое увеличивает полезную площадь объекта. При проектировании данных объектов также учитывалась система воздухообмена и вытяжки.





В центральном секторе представлены многочисленные зоны, рекомендованные в качестве магазинов бытовой техники и электроники. Линейное расположение этих магазинов в одной зоне сформирует поток посетителей, находящихся в поиске техники либо ее комплектующих. Площади категории варьируются от 33 до 168 кв. м. Планировочные решения позволяют грамотно организовать распределение товаров. Строгие типы фасада и витринного остекления станут дополнительным источником демонстрации товаров и привлечения клиентов.





Третья группа рекомендованных помещений — это магазины одежды, обуви и аксессуаров, а также авторские шоурумы и дизайнерские бутики. Их площадь варьируется от 33 до 430 кв. м. Основной акцент — это панорамное остекление витрин, которое является в буквальном смысле «лицом» торговой точки. Во внешней отделке фасадов использованы благородные материалы, подчеркивающие стиль и оригинальную архитектуру. Двухуровневое пространство здесь может выступать в качестве дополнительной подиумной витрины и для демонстрации товаров особой ценовой категории. Также оно может использоваться для складирования и хранения товаров.

В офисе продаж можно получить всю актуальную информацию касательно рекомендуемых типов помещений, полного набора их характеристик и стоимости конкретных объектов.

Кроме того, до 15 мая будущих покупателей ждут скидки до 25% и варианты платежа в рассрочку.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. «УзБум», ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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