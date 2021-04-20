AIKO — один из ведущих в Узбекистане производителей плетеной садовой мебели, а также мебели для дома. Компания поставляет продукцию в регионы Узбекистана, а также экспортирует в страны СНГ. У AIKO есть дилеры во многих регионах Узбекистана.





Используя высокие технологии при производстве своей продукции, компания стремится производить мебель, отвечающую европейским стандартам качества. Плетеная мебель от AIKO устойчива к перепадам температур, долговечна, прочна и изящна.

Компания имеет международный сертификат ISO 9001:2015. Высокое качество, индивидуальный подход, практичность и комфорт — основные критерии AIKO при производстве своей продукции.





При покупке продукции AIKO компания предлагает:

бесплатную доставку в пределах Ташкента;

гарантию от 1 года до 2-х лет;

авторскую мебель для дома;

скидки, ваучеры, подарочные сертификаты и различные акции;

большой ассортимент мебели.

«AIKO: ваш комфорт — наша цель!»

Телефон: (+998) 99−854−11−88.

Сайт: aiko.uz

Instagram: @aiko.uz

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