AIKO — один из ведущих в Узбекистане производителей плетеной садовой мебели, а также мебели для дома. Компания поставляет продукцию в регионы Узбекистана, а также экспортирует в страны СНГ. У AIKO есть дилеры во многих регионах Узбекистана.
Используя высокие технологии при производстве своей продукции, компания стремится производить мебель, отвечающую европейским стандартам качества. Плетеная мебель от AIKO устойчива к перепадам температур, долговечна, прочна и изящна.
Компания имеет международный сертификат ISO 9001:2015. Высокое качество, индивидуальный подход, практичность и комфорт — основные критерии AIKO при производстве своей продукции.
При покупке продукции AIKO компания предлагает:
- бесплатную доставку в пределах Ташкента;
- гарантию от 1 года до 2-х лет;
- авторскую мебель для дома;
- скидки, ваучеры, подарочные сертификаты и различные акции;
- большой ассортимент мебели.
«AIKO: ваш комфорт — наша цель!»
Телефон: (+998) 99−854−11−88.
Сайт: aiko.uz
Instagram: @aiko.uz
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