Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии 19 апреля в Алмазарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД.
На улице Беруни рядом со станцией метро «Тинчлик» примерно в 23:30 столкнулись два автомобиля — Nexia-3 под управлением 23-летнего Абдулло З. и Matiz, которым управлял 25-летний Бунёд Н.
Пассажир Nexia 24-летняя Мохинур Т. получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель Nexia тоже был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице. Водитель Matiz погиб на месте происшествия.
По данным ГУВД, предварительная причина аварии — существенное превышение скорости водителем Nexia. Из-за этого он вылетел на встречную полосу, где столкнулся со вторым автомобилем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 (Нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.
Alexander Azizov
Очередное доказательство бестолковых разделительных бордюров в городе. Необходимо срочно начать их модернизацию.
Вячеслав Новиков
@Alexander Azizov, они не просто бестолковые, они несут угрозы жизни человека из-за таких горе водителей
Cipher Sayidhan
@Alexander Azizov, очередной хайвэйстар потерял управление своим болидом, вот и всё, бордюр ни причем. Жаль невинно убиенного, Оллох рахматига олсин!
Alex Bir
Вот шумахер сам Погиб и Ещё одного сабрал собой
Nicolas F
полностью согласен!
Разделительные бордюры — красивые, но совершенно не безопасные в нашей стране.
Что железные заборы, что косые бордюры — все не то.
Nicolas F
а уголовное дело завели на кого? кого наказывать будут?
Farida Charif
Правильно, надо модернизировать разделительную полосу как раньше, когда посреди дороги была полоса из деревьев и кустарников