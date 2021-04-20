Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии 19 апреля в Алмазарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД.

На улице Беруни рядом со станцией метро «Тинчлик» примерно в 23:30 столкнулись два автомобиля — Nexia-3 под управлением 23-летнего Абдулло З. и Matiz, которым управлял 25-летний Бунёд Н.

Пассажир Nexia 24-летняя Мохинур Т. получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель Nexia тоже был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице. Водитель Matiz погиб на месте происшествия.





По данным ГУВД, предварительная причина аварии — существенное превышение скорости водителем Nexia. Из-за этого он вылетел на встречную полосу, где столкнулся со вторым автомобилем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 (Нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.