Президент Узбекистана 15 апреля подписал постановление «О мерах по внедрению качественно новой системы подготовки профессиональных кадров для органов внутренних дел». Комментарий к постановлению представил телеканал «Узбекистан 24».

Согласно документу, с 2021/2022 учебного года в Академии Министерства внутренних дел вводится двухступенчатая система высшего образования, включающая бакалавриат и магистратуру.

Бакалавриат организуется в очной (для 700 слушателей) и заочной (300 слушателей) формах обучения.

Годовая магистерская подготовка ориентирована на подготовку руководящих кадров для органов внутренних дел. Она будет иметь первую и вторую степени. Первая степень — организационно-стратегическое направление, вторая степень — организационно-тактическое направление.

С 1 сентября обучение в магистратуре становится обязательным требованием для назначения на должности в руководящем составе органов внутренних дел. Требование наличия диплома магистратуры второй степени академии для назначения на должности руководящего состава вступает в силу с 1 сентября 2022 года, а требование наличия диплома магистратуры первой степени — с 1 сентября 2024 года.

Программа в вузе будет направлена на углублённое обучение по оперативно-разыскной, следственной, экспертно-криминалистической и профилактической работе, а также направлению по исполнению наказаний. В образовательном процессе будут принимать участие заместители министра внутренних дел и руководители структурных подразделений.

Документом запланировано создание целевых ситуационно-имитационных полигонов, а также внедрение дистанционных и мобильных выездных курсов для повышения квалификации на местах без отрыва от службы.

С 1 сентября на должности в рядовых составах органов внутренних дел будут приниматься только выпускники ведомственных академических и военно-академических лицеев, помощники инспекторов профилактики, а также лица, имеющие высшее образование или обучающиеся в заочном формате.

Образовывается Нукусский филиал Академии МВД. С 2022—2023 учебного года он начнет набор слушателей по программам бакалавриата. Кандидаты на начальном этапе будут отбираться из числа жителей Каракалпакстана и Хорезмской области.

Президент также подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки профессиональных кадров в сфере обеспечения общественной безопасности».

Согласно ему, Военно-технический институт Национальной гвардии преобразуется в Университет общественной безопасности. Он будет готовить кадры для МВД и Нацгвардии в сфере обеспечения общественной безопасности по направлениями охраны общественного порядка, реализации требований безопасности дорожного движения и паспортной системы, а также для Вооружённых сил и «других правоохранительных органов» в сфере военной дипломатии, юриспруденции и экономики, инженерно-технической, воспитательно-психологической и командно-тактической деятельности.

С 2021—2022 учебного года в этом университете также будет внедрены двухступенчатая система высшего образования, включающая бакалавриат по 15 направлениям и магистратуру по 10 направлений длительностью в 1 год.