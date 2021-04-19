В составе города Наманган Наманганской области планируется образовать Янги Наманганский района. Вопрос об этом рассматривался на заседании Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

С предложением о создании нового района во время визита в область в феврале выступил президент Шавкат Мирзиёев — в целях создания социально-бытовых условий для населения, обеспечения занятости и социально-экономического развития города. Предложение уже одобрено решениями Наманганского городского и Наманганского областного кенгашей народных депутатов.

Наманган был основан в 1926 году, сегодня его население составляет 640,1 тысячи человек, общая площадь — 18 тысяч гектаров. В 2019 году к городу были присоединены 6300 гектаров земли в Чартакском и Наманганском районах, , на которых проживают 57 тысяч человек, говорится в сообщении.

Согласно постановлению, в новый Наманганский район переводятся 24 из 79 микрорайонов города Намангана, 40 из 70 дошкольных образовательных учреждений, 21 из 85 средних школ, 2 из 6 семейных поликлиник и 12 из 52 больниц.

В Янги Наманганский район планируется включить 24 из 79 махаллей города, 40 из 70 дошкольных образовательных учреждений, 21 из 85 общеобразовательных школ, 2 из 6 семейных поликлиник и 12 из 52 больниц.

В новом районе будет открыто 16 промышленных предприятий и 4 малые промышленные зоны. На развитие малых промзон намечено выделить 245 млрд сумов, планируется создать 2600 новых рабочих мест по 62 проектам.

Вопрос образования нового района будет включен в повестку дня следующего заседания Законодательной палаты. Затем его должен рассмотреть Сенат.

Янги Наманганский раойн станет вторым в составе Намангана. В сентябре прошлого года в городе был вновь образован Давлатабадский район. Он был основан в августе 1977 года, но решением Олий Мажлиса был упразднён и с 1 января 2004 года вошел в состав Намангана.