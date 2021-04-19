С 15 по 21 апреля 2021 года можно сделать предварительный заказ нового смартфона vivo X60 Pro и получить скидку в размере 750 тысяч сумов от полной стоимости гаджета.

Смартфон vivo X60 Pro создавался в сотрудничестве с ZEISS, одной из известных в мире компаний в области оптики и оптоэлектроники. Благодаря передовому дизайну vivo и высочайшему качеству изображения ZEISS новая модель демонстрирует единство стремления двух производителей обеспечить идеальное качество мобильной фотографии.

Основные характеристики vivo X60 Pro

Характеристики флагмана, созданного в сотрудничестве с одним из ведущих мировых производителей оптики и оптоэлектроники ZEISS:

основная 48 Мп камера с функцией профессиональной стабилизации 2.0;

ультимативный ночной режим 2.0;

быстрая зарядка FlashCharge 33 Вт;

процессор Qualcomm Snapdragon 870.







Shimmer Blue

Оптимальная мощность и флагманская производительность

vivo X60 Pro сочетает в себе мощность, широкие возможности для беспроводного подключения и скорость. Параметры смогут порадовать современных требовательных пользователей смартфонов, которым важна исключительная производительность устройства.

Ультратонкий дизайн с превосходной эстетикой

Несмотря на множество мощных функций и передовых возможностей смартфона X60 Pro, vivo удалось воплотить новый флагман в тонком и легком корпусе.

В предзаказе могут участвовать все желающие, исходя из следующих условий:

15 по 21 апреля 2021 года необходимо пройти на страницу предзаказа на официальном сайте vivo или на веб-сайте магазинов-партнеров: Mediapark, Elmakon, Texnomart и Radius. Заполнить форму, выбрать желаемую модель смартфона и указать предпочтительную для предзаказа vivo X60 Pro сеть магазинов. Оплатить предзаказ в размере 750 тысяч сумов удобным способом. Фактическая цена смартфона — 8,499 млн сумов. Но при предварительном заказе, клиент получает скидку в размере 750 тысяч сумов. После старта продаж в течение 7 дней необходимо доплатить оставшуюся часть суммы (6,999 млн сумов).

Если покупатель не оплатит остаток суммы в течение 7 дней после старта продаж, то залог (предварительная оплата) не возвращается.

Продажи начинаются 22 апреля 2021 года.

Телефон для справок: (+998) 55−503−20−20.

Организатор вправе вносить изменения в правила предзаказа, публикуя их на сайте vivo.com и на официальных страницах компании в социальных сетях.

Принимая участие в предварительном заказе смартфона vivo X60 Pro, покупатель дает свое согласие на сбор, обработку и передачу изображений, персональных и контактных данных.

К ним относится передача имени, фото, данных документа, удостоверяющего личность, номера телефона организатору и уполномоченному организатором третьему лицу с целью осуществления рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, отчетности о проведении предварительного заказа смартфона vivo X60 Pro, а также осуществления иных прямых контактов в маркетинговых целях.

Согласие распространяется на все виды обработки переданных данных, необходимых для достижения указанных целей, включая, но не ограничиваясь: получение, запись, хранение, уточнение, использование, передачу (в том числе трансграничную передачу в соответствии с применимым законодательством), удаление, уничтожение, иных юридических лиц включая иных уполномоченных лиц организатора.

Согласие действует с момента участия в предварительном заказе смартфона vivo X60 Pro и до момента отзыва настоящего согласия в порядке, установленном действующим законодательством.

На правах рекламы.