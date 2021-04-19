Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAС2001 показала эффективность против новых штаммов коронавируса — «британского» и «бразильского», сообщила пресс-служба Министерства инноваций.

Кроме того, по результатам проведённых в феврале этого года лабораторных исследований, вакцина сохранила нейтрализующую активность против «южноафриканского» варианта коронавируса, добавили в министерстве.

«Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний, вакцина показала высокую эффективность и высокий уровень антител. <...> У 90% из 150 добровольцев, вошедших в контрольную группу, после второй дозы выявлен показатель антител в крови выше 4,55 Au / ml, что означает достаточный уровень для нейтрализации коронавируса», — говорится в сообщении.

В Мининноваций подчеркнули, что клинические испытания вакцины в Узбекистане проводились в соответствии с международным стандартом этических норм и качества научных исследований GСР (Good Clinical Practice — Надлежащая клиническая практика).

Третья стадия испытаний вакцины от коронавируса китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical началась в декабре прошлого года. Позже компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата, который получил название ZF-UZ-VAС2001. В начале марте Узбекистан зарегистрировал вакцину для использования в медицинской практике. 27 марта в страну была доставлена партия из 1 миллион доз ZF-UZ-VAС2001.

По данным Министерства здравоохранения, на 18 апреля вакцину от COVID-19 в Узбекистане получили более 400 тысяч человек.