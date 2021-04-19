АО Ravnaq-Bank — один из первых банков в Узбекистане, достигших отметки 68 стран в мире по денежным переводам через Visa Direct.

Что такое VISA Direct

Visa Direct — это технология на базе сети VisaNet, позволяющая осуществлять безопасный и удобный перевод денежных средств в онлайн-режиме владельцам Visa Card по всему миру. Теперь держатели карт АО Ravnaq-bank могут мгновенно переводить деньги с карт Visa через приложение RBK-Mobile в 68 стран, включая внутренние переводы по Узбекистану. Среди них страны СНГ, Европы, Азии и многие другие. Не имеет значения, в какой валюте отправлять деньги. К примеру, можно отправить доллары США, а Visa автоматически сконвертирует их в необходимую для получателя валюту.

Как работает Visa Direct

Visa Direct предназначена для держателей карт Visa и реализована в соответствии с условиями и правилами международной платежной системы Visa International.





Visa Direct дает возможность переводить деньги в любую из 68 стран мира онлайн, в режиме 24/7, без лишних бумаг, очередей и прочих неудобств. Нет необходимости идти в банк и знать точные реквизиты получателя. Для осуществления онлайн-перевода необходимо знать только номер Visa-карты.

Что важно знать

Переводы между картами Visa АО Ravnaq-bank в мобильном приложении RBK-mobile осуществляются без комиссии по номеру карты, то есть бесплатно. Стоит отметить, что по Visa Direct можно совершать переводы через сумовые карты Humo и UzCard от АО Ravnaq-bank. Ограничение по сумме переводов составляет 5 тысяч долларов в сутки.

Преимущества использования Visa Direct

Скорость. стремительная цифровизация меняет ожидания потребителей в отношении скорости перевода денежных средств. Visa Direct дает возможность отправлять и получать деньги в режиме реального времени. Безопасность. Visa Direct использует одну из ведущих систем обеспечения безопасности переводов, средства контроля рисков и возможность прямой электронной обработки данных. Удобство. Visa Direct — это быстрый и простой способ перевода денег вне зависимости от цели перевода.

Можно скачать приложение RBK-mobile и открыть безграничные возможности онлайн-переводов в 68 стран мира вместе с Visa Direct уже сейчас.

С полным списком стран, куда можно переводить деньги через Visa Direct в мобильном приложении RBK-mobile, можно ознакомиться на сайте.

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