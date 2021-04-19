В понедельник, 19 апреля, по Узбекистану ожидается малооблачная погода без осадков. Небольшие дожди с грозами возможны по северным районам Каракалпакстана, местами с усилением ветра до 15−20 м/с. К середине дня воздух прогреется до +24…+27 градусов, сообщил Узгидромет.

20−21 апреля на территорию страны будет выходить влажная воздушная масса с районов Каспийского моря с последующим вторжением относительно холодного антициклона с районов Урала.

Днём 20 апреля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям пройдут дожди, возможны грозы. По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям небольшой дождь возможен лишь местами. Ночная температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов, днём — +17…+22 градуса.

21 апреля дожди, местами с грозами, пройдут по центральным и восточным районам страны. Дневная температура воздуха понизится до +13…+18 градусов.

В отдельных районах республики 20−21 апреля возможно усиление ветра до 17−22 м/с. По предгорным и горным районам в эти дни дожди местами будут сильные, селеопасно.

Во второй половине рабочей недели по всему Узбекистану установится малооблачная и сухая погода.

22 апреля на периферии холодного антициклона произойдёт ночное понижение температуры до +3…+8 градусов, днём температура начнёт постепенно повышаться, воздух прогреется до +17…+20 градусов, а 23 апреля — до +22…+25 градусов.