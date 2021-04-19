Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское космическое ведомство.

В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.

Общая фиксированная стоимость контракта составляет 2,89 млрд долларов. Согласно планам НАСА, четыре астронавта будут отправлены на мощной ракете Space Launch System на борту космического корабля Орион в многодневное путешествие на лунную орбиту. Оттуда два члена экипажа спустятся на поверхность Луны в посадочном модуле SpaceX. Примерно через неделю астронавты вернутся на орбиту и отправятся обратно на Землю.

Сообщается, что минимум одним из астронавтов будет женщина.

Предыдущая администрация США поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название «Артемида» (Artemis) и была поддержана администрацией нынешнего президента Джо Байдена.