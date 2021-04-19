Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой объявил, что до 15 июня страну должны покинуть все граждане государств СНГ, нелегально находящиеся на территории РФ, сообщило РИА Новости. В декабре президент Владимир Путин продлевал сроки временного проживания мигрантов в связи с коронавирусом до лета.

Согласно озвученной 16 апреля статистике, 332 тысячи граждан Узбекистана находятся в России нелегально. По этому показателю страна занимает первое место среди стран содружества.

Александр Горовой рекомендовал решить этот вопрос с помощью СМИ и блогеров. Как добавил замминистра, «никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет».

Эту информацию прокомментировали в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана и заявили, что сейчас продолжается работа по легализации пребывания узбекистанцев на территории России.

По данным агентства, в 2020 году в сотрудничестве с дипломатическими представительствами узаконен статус 50,7 тысячи соотечественников, временно работающих в России.

Сейчас сформирован список более 300 тысяч граждан, которые работают в РФ нелегально. На основе изучения адресов соотечественников в Узбекистане в разрезе махаллей проводится разъяснительная работа с членами их семей. На сегодня удалось охватить более 200 тысяч человек.

В агентстве призвали самих граждан обратиться до 15 июня в органы внутренних дел России по месту проживания для легализации пребывания. Это позволит избежать административного выдворения, депортации, а также повторно получить регистрацию в отделах миграции.

Для получения практической помощи также можно обратиться в посольство Узбекистана в Москве, генеральные консульства в регионах и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции (контакты, адреса).

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что за последний год мигрантов стало «совсем мало» и их «очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки». Кроме того, по словам Пескова, «те же самые рабочие руки нам нужны в сельском хозяйстве». Сокращение количества мигрантов в России он связывал с пандемией COVID-19.

В декабре 2020 года в МВД сообщали, что в России находятся 6,3 миллиона мигрантов. В обычное время их численность колебалась от 9 до 11 миллионов человек.