В Ташкенте 16−18 апреля проходил Кубок мира по художественной гимнастике. Соревнование был одним из четырёх этапов, в котором разыгрывались лицензии на Олимпийские игры в Токио. За победу боролись спортсменки из восьми стран.

Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики, впервые в истории сборная Узбекистана заняла первое место в многоборье на этом этапе соревнования. Подопечные российского тренера Екатерины Пирожковой — Нилуфар Шомурадова, Динара Равшанбекова, Ксения Александрова, Севара Сафоева, Камола Ирназарова — показали самый высокий результат в упражнении с пятью мячами и получили от судей оценку 41,25 балла. Во второй день девушки выступали с тремя обручами и двумя парами булав и набрали 35,15 балла.

Вторую золотую медаль получили эти же гимнастки в групповых упражнениях с пятью мячами. За это выступление они получили 40,95 балла.

Две золотые медали хозяйки помоста разбавили серебряной в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав — 37,70 балла. Первое место заняли гимнастки Беларуси — 38,65, третье — спортсменки Израиля с 34,95 балла.

Впереди ещё два этапа — 5−10 мая в Баку (Азербайджан) и 26−31 мая в Пезаро (Италия).

Фото

PressPhoto.Uz / Dilruh Isomiddinova.

PressPhoto.Uz / Dilruh Isomiddinova.

PressPhoto.Uz / Dilruh Isomiddinova.

PressPhoto.Uz / Dilruh Isomiddinova.

PressPhoto.Uz / Dilruh Isomiddinova.