В рамках 19-го итогового слета предпринимательского клуба Club 500, который прошел в Ташкенте, проект Bright Uzbekistan взял подробное интервью у президента и сооснователя клуба Дмитрия Портнягина.

Дмитрий Портнягин — российский бизнесмен, бизнес-блогер и профессионал в вопросе международного предпринимательства. Он является основателем логистической компании «Транзит +» и YouTube-канала «Трансформатор», президентом и сооснователем предпринимательского клуба Club500. Также Дмитрий Портнягин выпустил мотивационные книги в период с 2017 по 2020 года: «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», «Трансформатор. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть», «Трансформатор. В чем сила бро».

В интервью Дмитрий поделился своим мнением о бизнес-среде Узбекистана, философии и цели Club 500 и о других темах, касающихся мотивации и развития бизнеса.

Bright Uzbekistan — это новый международный бизнес-журнал освещающий бизнес среду внутреннего и внешнего рынка, политику и экономику Узбекистана. Команда проекта готовится к выпуску дебютного номера журнала.

В проекте также приняли участие многие ключевые политики и успешные предприниматели республики. Совсем скоро на YouTube-канале Bright Uzbekistan будут опубликованы видео-интервью, проведенные с этими участниками. Быть в курсе всего актуального можно, подписавшись на социальные сети проекта.

Генеральным спонсором проекта является AKFA Group. Спонсоры — Dream City Development, Arment Construction Chemicals и Hilton Tashkent City. Информационная поддержка — компания Ahadmix Group.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:(+998) 90−011−00−00.

Сайт: buzb.uz

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