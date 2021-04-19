На белорусском телеканале ОНТ 17 апреля во время вечернего выпуска новостей показали специальный сюжет, где рассказываются подробности о попытке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и подготовке вооруженного мятежа в стране, сообщила БЕЛТА.

Как заявил в эфире телеканала председатель КГБ Иван Тертель, комитет недавно завершил многоступенчатую спецоперацию. В результате удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти, в том числе главы государства. Эти события были запланированы на июнь-июль этого года.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — сказал Иван Тертель.

В состав группы входили белорусские и иностранные граждане. По озвученной в сюжете информации, вооруженный мятеж у заговорщиков получил название «Тишина». В эфире показали видеовстречи подозреваемых лиц, во время которых обсуждались подробности готовящегося преступления.

Одним из участников встреч был Александр Федута. «Кто-то знает его как литературоведа, политолога и доктора гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов. Это он разрабатывал деятельно силовой сценарий», — заявили в сюжете.

«Главным организатором переворота» назвали Юрия Зенковича, который, по данным телеканала, долго проживал в Соединенных Штатах. Он заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США.

Среди участников встречи были лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие лица.

«Задача номер один у нас — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — такой план озвучил Юрий Зенкович на личной встрече с другими подозреваемыми. Запись была показана в сюжете телеканала.

В сюжете добавили, что группа поддерживала тесные связи с террористическими формированиями, были заготовлены как минимум три сценария захвата в власти и с обязательным силовым воздействием.

На встрече говорилось, что после переворота понадобится как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Беларусь должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши, отмечалось в передаче.

После показа сюжета на белорусском телевидении Центр общественных связей ФСБ России дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Беларуси юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, сообщило РИА Новости.

По данным ФСБ, заговорщики готовились упразднить пост президента и возложить руководство страной на «Комитет национального примирения». Из оперативной съемки также следует, что они распределили между собой управление основными госструктурами и планировали присвоить имущество президента.

В отношении задержанных Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений. Уголовное дело расследуется по статье 357 (заговор с целью захвата власти) — впервые в истории Беларуси, задержанным грозит от 8 до 12 лет. По данным КГБ, задержанные находятся в ведомственном СИЗО и уже дают признательные показания.

Ранее Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на субботнике, заявил о готовившемся на него и сыновей покушении. «Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб», — рассказал он.

«Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, — сообщил глава государства. — Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей».

Александр Лукашенко заявил о намерении выпустить некий президентский декрет. «Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, „только через мой труп“, у них ничего не получится», — сказал он.



Представитель госдепартамента США заявил, что «любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, — абсолютная неправда».

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, которые выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов. С августа в стране продолжаются акции протеста.