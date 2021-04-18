28 января Министерство юстиции получило обращение гражданина М. Ч. о том, что хокимият Яккасарайского района в незаконном порядке принял решение о передаче многоквартирных домов в управление управляющим организациям, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

В результате изучения аргументы, приведенные в обращении, подтвердились. В частности, в соответствии с законом «Об управлении многоквартирными домами» чётко определены порядок и условия передачи управления многоквартирным домом управляющей организации, отметили в министерстве.

В том числе при недостижении соглашения между собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании на трёхмесячный срок путём открытого конкурса определяется управляющая организация или управляющий, который будет осуществлять функции органа управления многоквартирным домом. Информация о конкурсе размещается на официальном веб-сайте Министерства жилищно-коммунального обслуживания и в СМИ.

«Однако хоким Яккасарайского района (Анвар Сайфутдинов возглавляет район с сентября 2019 года — ред.), не соблюдая требования данного закона, 15 января 2021 года принял решение №21 о закреплении за управляющими компаниями многоквартирного жилищного фонда в Яккасарайском районе. В соответствии с этим решением 442 многоквартирных дома закреплено за 7 управляющими организациями», — говорится в сообщении.

Министерство юстиции внесло представление об устранении выявленных случаев нарушения закона. В результате решением хокима №151 от 1 апреля 2021 года отменено вышеназванное решение хокима района.