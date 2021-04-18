28 января Министерство юстиции получило обращение гражданина М. Ч. о том, что хокимият Яккасарайского района в незаконном порядке принял решение о передаче многоквартирных домов в управление управляющим организациям, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.
В результате изучения аргументы, приведенные в обращении, подтвердились. В частности, в соответствии с законом «Об управлении многоквартирными домами» чётко определены порядок и условия передачи управления многоквартирным домом управляющей организации, отметили в министерстве.
В том числе при недостижении соглашения между собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании на трёхмесячный срок путём открытого конкурса определяется управляющая организация или управляющий, который будет осуществлять функции органа управления многоквартирным домом. Информация о конкурсе размещается на официальном веб-сайте Министерства жилищно-коммунального обслуживания и в СМИ.
«Однако хоким Яккасарайского района (Анвар Сайфутдинов возглавляет район с сентября 2019 года — ред.), не соблюдая требования данного закона, 15 января 2021 года принял решение №21 о закреплении за управляющими компаниями многоквартирного жилищного фонда в Яккасарайском районе. В соответствии с этим решением 442 многоквартирных дома закреплено за 7 управляющими организациями», — говорится в сообщении.
Министерство юстиции внесло представление об устранении выявленных случаев нарушения закона. В результате решением хокима №151 от 1 апреля 2021 года отменено вышеназванное решение хокима района.
Vladimir Lee
А кто проведет проверку на наличие конфликта интересов?
Может в этих управляющих организациях есть друзья, родственники хокима или вообще ему дали взятку, чтобы им передали дома в управление?
А может если найдут такое, то хокима и других сторонников данного дела надо судить по закону, а не грозить ему пальчиком?
Слишком легко отделался, мне кажется.
Комил Рахманкулов
@Vladimir Lee, а чего там проверять, все кто в теме итак в курсе. Причем уже выводили их на чистую воду.
Александр Романенко
Как наказали хокима за нарушение ЗАКОНА? Или он не подвластен закону? Где комментарии прокурора, аппарата президента? Или им все можно безнаказанно?
Шерзод Гулямов
Вы еще проверьте как так квартплата выросла почти в 2 раза у нас в яккасарайском районе несколько месяцев назад. Писал письмо в хакимият. Сказали мы тут не в курсе и не причем. Жек сам повысил. Никаких действий. Всем до лампочки. А как за наш счет жить это они умеют а как проблему решить это не к ним!!!
Zud Mudrosty
@Шерзод Гулямов, поддерживаю, необоснованно поднимают взносы в два-три раза.
Комил Рахманкулов
Поздравляю Максима Черникова с очередной победой. Это его рук дело. Там в статье опечатка, должно быть М. Ч. Я узнавал у Максима.
Этот человек сделал столько всего полезного для народа, что я ни знаю ни одного депутата и чиновника, который сделал хотя бы 1% того, что сделал Максим. Причем Максим за свою активную гражданскую позицию не получает зарплату, всегда действует из своих убеждений, и всегда методично добивается того, чтобы законы и НПА работали.