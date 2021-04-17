«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов сладкой выпечки к чаю.
Творожные булочки с джемом
Замечательный рецепт воздушных и бесподобно нежных творожных булочек с начинкой из джема в духовке. Эта ароматная выпечка удивит и формой, и вкусом.
Молочные коржики
Коржики — отличное дополнение к стакану свежего молока, а также к чашечке горячего чая, кофе либо какао, да и готовить их одно удовольствие, справится даже ребёнок.
Пирог с джемом
Пирог с джемом — отличный вариант вкусного десерта, который можно приготовить не только в выходные, но и в будни.
Турецкие булочки с сухофруктами
Турецкие булочки с курагой и изюмом получаются очень ароматными, а необычная форма приготовления удивит родных.
Печенье «Конфетки»
Тесто для этого печенья готовится без сахара, но сладкая начинка с орешками это полностью компенсирует и получается абсолютно сбалансированный вкус.
Шоколадный кекс-чизкейк
Шоколадный кекс с нежной творожной начинкой станет приятным дополнением к чашечке чая или кофе. Готовится он максимально просто.
Печенье «Яблочные половинки»
В этом рецепте яблочные половинки целиком заворачиваются в тонкое тесто. Сочетание хрустящего теста и нежнейшей начинки из яблок порадуют и удивят близких.
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