«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов сладкой выпечки к чаю.

Творожные булочки с джемом





Замечательный рецепт воздушных и бесподобно нежных творожных булочек с начинкой из джема в духовке. Эта ароматная выпечка удивит и формой, и вкусом.

Молочные коржики





Коржики — отличное дополнение к стакану свежего молока, а также к чашечке горячего чая, кофе либо какао, да и готовить их одно удовольствие, справится даже ребёнок.

Пирог с джемом





Пирог с джемом — отличный вариант вкусного десерта, который можно приготовить не только в выходные, но и в будни.

Турецкие булочки с сухофруктами





Турецкие булочки с курагой и изюмом получаются очень ароматными, а необычная форма приготовления удивит родных.

Печенье «Конфетки»





Тесто для этого печенья готовится без сахара, но сладкая начинка с орешками это полностью компенсирует и получается абсолютно сбалансированный вкус.

Шоколадный кекс-чизкейк





Шоколадный кекс с нежной творожной начинкой станет приятным дополнением к чашечке чая или кофе. Готовится он максимально просто.

Печенье «Яблочные половинки»





В этом рецепте яблочные половинки целиком заворачиваются в тонкое тесто. Сочетание хрустящего теста и нежнейшей начинки из яблок порадуют и удивят близких.

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