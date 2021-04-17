Две вакцины против коронавируса, разработанные Центром передовых технологий при Министерстве инновационного развития и Центром геномики и биоинформатики Академии наук, включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба Мининноваций.

Центр передовых технологий разработали рекомбинантную вакцину на основе S-белка коронавируса, Центр геномики и биоинформатики — ДНК-вакцину на основе spike-белков 3 участков SARS-Cov-2. Обе вакцины в настоящее время проходят доклинические испытания.

В базе данных ВОЗ собрана полная информация о вакцинах-кандидатах COVID-19. Она обновляется два раза в неделю и предоставляет сводные таблицы вакцин-кандидатов COVID-19 как в клинической, так и в доклинической разработке. Отслеживает Фазы-1, Фазы-2 и Фазы-3 исследований. Кроме того, там предлагаются ссылки на научные статьи о безопасности и эффективности вакцин. Эта база данных также содержит информацию об основных характеристиках каждой вакцины-кандидата.

В свою очередь, вакцины против COVID-19 в данной платформе классифицируются по различным критериям, в частности, по платформе вакцины, графику вакцинации, способу применения, производителю, клиническим результатам.

По данным ВОЗ на 16 апреля, 88 вакцин-кандидатов допущены к клиническим испытаниям, 184 вакцин находятся на стадии доклинических испытаний.

Всего в мире одобрены или рассматриваются к одобрению 19 вакцин против COVID-19. За статусом вариантов вакцин против COVID-19 в процессе процедуры внесения в перечень медицинской продукции, одобренной к закупке в условиях чрезвычайной ситуации (EUL), можно следить, перейдя по ссылке (на английском языке).