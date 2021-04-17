Как именно обустроить свою кухню, каждая семья решает самостоятельно, но нельзя забывать про обязательные позиции. Речь про технику для приготовления еды. Вокруг нее, в ароматах вкусных блюд и атмосфере гостеприимства, образуется домашний очаг и место встреч с близкими людьми.

Современная кухня — это не просто комната, где готовится пища и хранится кулинарная утварь. Кухня — это сердце дома. Поэтому важно подойти к ее оснащению не только с точки зрения дизайна, но и с функциональной стороны, уделяя особое внимание выбору основных устройств для приготовления пищи — варочной панели, духового шкафа и качественной вытяжки.





Современный рынок предоставляет широкий выбор техники для кухни различного производства, качества и ценового диапазона. Поэтому необходимо изучать все варианты, отдавая предпочтение выгодным предложениям. Отдельного внимания заслуживает акция в магазинах столичной сети бытовой техники Hotpoint Uzbekistan. До конца апреля при покупке варочной панели, духового шкафа или вытяжки бренда Hotpoint каждый покупатель получает в подарок стильную современную мойку от Hofmann.





Hotpoint — компания с богатой историей и столетним опытом производства высококачественных бытовых приборов и техники. Кухонная техника Hotpoint имеет хорошую репутацию по всему миру, что объясняется ее энергоэффективностью, широким функционалом, отличной производительностью и современным эргономичным дизайном.





Сделать кухню отправной точкой для путешествия в мир вкусов легко с Hotpoint Uzbekistan. Выбрав варочную панель, духовой шкаф или вытяжку, можно получить мойку Hofmann в подарок. Доставка и установка осуществляется бесплатно.

Акция проводится с 15 апреля по 15 мая.

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