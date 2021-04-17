Шопинг-авеню Boulevard — грандиозная по масштабам торговая зона протяженностью три километра. Она располагается на территории жилого комплекса Boulevard в международном деловом центре Tashkent City.





На территории комплекса площадью 21,5 тысяча кв. м воплощен мировой опыт подобных коммерческих пространств. В тщательно спроектированных помещениях разместятся роскошные бутики, уютные кафе и рестораны, просторные шоурумы, банки, супермаркеты, магазины известных брендов и многое другое.





Компания Dream City Development предлагает возможность присоединиться к брендам Carrefour, Safia, Bon, KFC, Dafna, Ramsey, Kapital Bank, Parfum Gallery и многим другим, которые выбрали шопинг-авеню Boulevard.

Выгодное расположение и исключительные характеристики коммерческих помещений шопинг-авеню Boulevard обеспечили большой успех продаж. Коммерческая зона Boulevard привлекает жителей города, а также гостей и туристов.





Пять последних помещений имеют площадь от 151 до 197 кв. м. Высота потолков — от пяти до семи метров.

Подробнее ознакомиться с актуальными предложениями и планировками помогут консультанты в офисе продаж Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.