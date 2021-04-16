Сенат Олий Мажлиса Узбекистана сообщил о «слишком завышенных ценах» на авиабилеты по некоторым маршрутам, хотя «типы самолётов практически одинаковы».
В частности, по данным верхней палаты парламента, сегодня цена авиабилета в одну сторону по маршруту Ташкент-Алматы с продолжительностью полёта в 1 час 10 минут составляет 4,7 млн сумов. При этом билет по маршруту Ташкент-Москва с продолжительностью полета в 3 часа 40 минут стоит 4,2 млн сумов, Ташкент-Рига — 2,8 млн сумов (5 часов 30 минут) и Ташкент-Нью-Йорк — 6,5 млн сумов (время полета — 12 часов).
«Как видим, цена авиабилета в одну сторону по маршруту Ташкент-Алматы, время полета которого 1 час 10 минут, значительно выше цены, установленной на рейсы, полёт которых на несколько часов дольше. Эта „непонятная ситуация“ создает определенные трудности для наших граждан», — говорится в сообщении.
По данным Сената, проведенный прямой диалог с населением и соответствующий анализ показали, что «ответственные работники при установлении цен нечестно используют сложную ситуацию наших граждан, в которой у них нет выбора».
«Более того, переход границы пешком или на машине запрещён Казахстаном из-за пандемии, и наши ответственные работники действуют (или бездействуют) в противоречие интересам своих соотечественников, будучи уверенными в том, что в таких условиях наши граждане всё равно вынуждены будут покупать билеты по высокой цене», — отметили в верхней палате парламента.
В результате, граждане, которые едут в соседний Казахстан работать или в других целях, «вынуждены делать необоснованные и излишние расходы».
Сенат направил председателю Антимонопольного комитета Шохруху Шарахметову сенаторский запрос для изучения вопроса продажи авиабилетов по направлению Ташкент-Алматы «по слишком завышенным ценам».
Александр Мельников
Вы лучше объясните почему из Москвы в Ташкент билет стоит 180 долларов а из Ташкента в Москву более 400. Вход рубль — выход два.
Шухрат Закиров
Вы просто между собой в игру играете и будто показываете что что-то делаете во благо народа. Я вам не верю и народ больше не верит. Это ещё одна игра из тех игр которая была с ценами на авто и антимонопол. Хватить уже обманывать народ, они не тупые.
Алишер Хурсандов
Сенаторы не в курсе, почему установлены высокие цены? Правда? Да потому, что наши законы, утверждаемые в том числе сенатом, дают НЕРЫНОЧНЫЕ механизмы и схемы монополиям так действовать — а зачем перетруждаться, если и так все потребляется, без конкуренции? Монополии на производство авто, бытовой техники, авиа и ЖД билеты, на назначенцев во власти на всех уровнях, в конце концов..