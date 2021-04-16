Сенат Олий Мажлиса Узбекистана сообщил о «слишком завышенных ценах» на авиабилеты по некоторым маршрутам, хотя «типы самолётов практически одинаковы».

В частности, по данным верхней палаты парламента, сегодня цена авиабилета в одну сторону по маршруту Ташкент-Алматы с продолжительностью полёта в 1 час 10 минут составляет 4,7 млн сумов. При этом билет по маршруту Ташкент-Москва с продолжительностью полета в 3 часа 40 минут стоит 4,2 млн сумов, Ташкент-Рига — 2,8 млн сумов (5 часов 30 минут) и Ташкент-Нью-Йорк — 6,5 млн сумов (время полета — 12 часов).

«Как видим, цена авиабилета в одну сторону по маршруту Ташкент-Алматы, время полета которого 1 час 10 минут, значительно выше цены, установленной на рейсы, полёт которых на несколько часов дольше. Эта „непонятная ситуация“ создает определенные трудности для наших граждан», — говорится в сообщении.

По данным Сената, проведенный прямой диалог с населением и соответствующий анализ показали, что «ответственные работники при установлении цен нечестно используют сложную ситуацию наших граждан, в которой у них нет выбора».

«Более того, переход границы пешком или на машине запрещён Казахстаном из-за пандемии, и наши ответственные работники действуют (или бездействуют) в противоречие интересам своих соотечественников, будучи уверенными в том, что в таких условиях наши граждане всё равно вынуждены будут покупать билеты по высокой цене», — отметили в верхней палате парламента.

В результате, граждане, которые едут в соседний Казахстан работать или в других целях, «вынуждены делать необоснованные и излишние расходы».

Сенат направил председателю Антимонопольного комитета Шохруху Шарахметову сенаторский запрос для изучения вопроса продажи авиабилетов по направлению Ташкент-Алматы «по слишком завышенным ценам».