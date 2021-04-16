Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Федерацию текбола, сообщила пресс-служба Минюста. Президентом спортивной организации стал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ойбек Касымов.

В числе целей организации — развитие и популяризация нового вида спорта, подготовка профессиональных и любительских спортсменов в этом виде, а также пропаганда здорового образа жизни среди населения.

В марте 2021 года Международная федерация текбола (FITEQ), Министерство народного образования и Национальный олимпийский комитет Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, FITEQ предоставит Узбекистану 10 тысяч единиц инвентаря, а МНО и НОК будут заниматься популяризацией этого вида спорта в стране.

Текбол — вид спорта, основанный в 2014 году бывшим профессиональным футболистом Габором Боршани и программистом Виктором Гусаром из Венгрии. Текбол представляет собой смесь футбола и настольного тенниса. В одиночной игре участвуют два игрока, в парной — три или четыре игрока. Используется искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. На международном уровне игра представлена Международной федерацией текбола (FITEQ). Ряд футболистов мирового класса (например, нападающий ПСЖ Неймар и полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо) уже приняли участие в соревнованиях, обсуждается возможный олимпийский статус этого вида спорта.