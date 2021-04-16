Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 в Узбекистане запустили Общенациональное движение «Юксалиш» в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития «Сабр» и Республиканским социально-информационным центром «Istiqbolli avlod» при финансовой поддержке Европейского союза.

Как сообщили в пресс-службе «Юксалиш», общая сумма проекта составляет 1 млн евро. В рамках программы в течение 18 месяцев планируется содействовать нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей в совместном выявлении нужд, планировании и получении материальной и нематериальной помощи.

Усилия в рамках проекта будут направлены на:

выделение финансовой помощи 350 семьям по 3,5 млн сумов каждой семье (1,3 млрд сумов);

выделение грантов для 185 стартап-проектов (3 млрд сумов);

оснащение 12 медицинских учреждений (1,5 млрд сумов);

финансовое содействие 400 трудящимся мигрантам (800 млн сумов).

Кроме того, запланировано улучшение малой инфраструктуры в 12 отдаленных сельских районах, организация тренингов по вовлечению в предпринимательство 2000 граждан, включенных в «железную», «женскую» и «молодежную» тетради, и повышение квалификации 900 представителей Народных приемных, системы махалли и инспекторов профилактики.