Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 16 апреля в Самарканде принял участие в совещание областного актива, где также присутствовали руководители министерств и отраслей, депутаты местного кенгаша и другие, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

На мероприятии глава государства отметил, что в регионе будет проведен новый эксперимент по работе на уровне махаллей («махаллабай»). В частности, в структуре первого заместителя хокима района (города) планируется образовать центр по работе «махаллабай».

«За каждыми тремя махаллями будет закреплено по одному инспектору. Инспекторы будут плечом к плечу, с утра до вечера работать с заместителями председателей махаллей по вопросам предпринимательства и приусадебных земель. Теперь они будут получать деньги из бюджета и на регулярной основе заниматься созданием рабочих мест в махалле. Это станет „Самаркандским опытом“», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев объявил, что с 1 мая новый порядок работы в разрезе махаллей будет внедрён в Пастдаргамском районе, а с 1 июля — во всех регионах.

Глава государства также указал, что министры должны остаться в Самарканде на 10 дней и подготовить предложения по решению проблем в курируемых направлениях.

«Министры приезжают из Ташкента в область и делают вид, как будто во всём виноваты руководители в Самарканде. Вы сюда приехали не для того, чтобы выпить чаю, поесть самаркандского плова. Останетесь тут на 10 дней и будете работать для улучшения положения в области… Ведь у вас здесь есть свои руководители [территориальных управлений] по сферам. Работайте вместе. Каким будет к концу года результат в системе, которой вы сами руководите??? Вот на этот вопрос будете искать ответ», — сказал он.

Президент добавил, что за последние пять лет в каждом направлении было принято как минимум по 10 указов и постановлений, «исполнение которых является очень сложной и ответственной задачей».

На заседании Шавкат Мирзиёев прокомментировал недавние увольнения чиновников и объяснил это «необразованностью самих руководителей».

«На каждом селекторе мы освобождаем от должности хокимов районов и городов, заместителей хокимов областей, руководителей в различных системах. Почему я их увольняю? Нет благодарности, нас преследуют беспечность, необразованность. Самая большая трагедия — нет знаний, многие руководители не работают над собой, в нынешнее тревожное и интенсивное время они не оправдывают доверие народа», — пояснил президент.

Фото: пресс-служба президента.

«Прочитали заявление, но кто обеспечит их исполнение? Все мы научились аплодировать. Если бы мы не хлопали 27 лет, а сделали конкретные работы в образовании, экономике, строительстве, то сегодня наша жизнь была бы совершенно другой. Не решали серьёзные вопросы, не брали на себя, не обучали руководителей исполнительных органов. Моя самая большая трагедия — многие руководители исполнительных органов необразованные, низкий потенциал. Время меняется, и мы должны измениться», — отметил он.

На совещании 13 апреля Шавкат Мирзиёев заявил, что «каждый уволенный должен сдать зарплату обратно государству, а деньги нужно отвезти в детдом».