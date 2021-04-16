Народный артист Узбекистана, директор Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими, актёр театра и кино Мирза Азизов скончался 16 апреля в возрасте 57 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Мирза Азизов родился 22 мая в Чусте Наманганской области в 1963 году. В 1987 году окончил актёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института. В 1999 году получил звание заслуженного артиста, в 2015 году — народного артиста Узбекистана.

Он был известен своими образами в спектаклях «Юсуф и Зулейха», «Фархад и Ширин», «Нодирабегим», «Возвращение Алпомыша». Телезрители также знают актёра по его ролям в фильмах «Остона», «Мухаббат синовлари», «Тубанлик», «Мухаббатимсан» и другие.