В ближайшие три дня по Узбекистану сохранится тёплая и преимущественно сухая погода с температурой воздуха близкой к нормальным для середины апреля значениям, сообщил Узгидромет.

По большей части территории республики осадков в эти дни не ожидается. Лишь в воскресенье по областям Ферганской долины, а также по предгорным и горным районам республики, а в понедельник по северу республики местами возможен дождь, гроза. В выходные дни по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно.

Температура воздуха 16−19 апреля будет в пределах ночью +9…+14 градусов, днём +22…+27 градусов.

Уже во вторник — 20 апреля — на территорию республики с северо-западными потоками начнётся вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов России. 20−21 апреля по большинству областей, кроме севера республики, пройдут дожди, ожидается усиление ветра. К середине недели температура понизится на 10−12 градусов.