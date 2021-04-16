Факты мошенничества, связанные с выделением земель, пресекли сотрудники управления Службы государственной безопасности по Андижанской области совместно с территориальным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, сообщило УзА.

Сотрудник дирекции управления малых промышленных зон при областном хокимияте в сговоре с двумя сообщниками пообещал местному жителю оказать содействие через свои связи в хокимияте Ходжаабадского района в выделении 100 га земли для организации фермерского хозяйства, а также в подготовке необходимых документов. Указанные лица были задержаны с поличным, при получении от гражданина 128 тысяч долларов.

В ходе доследственной проверки установлено, что за свои услуги задержанные лица уже успели получить 7000 долларов в качестве аванса.

Кроме того, выяснилось, что 70 тысяч долларов от общей суммы они должны были передать знакомому, работающему в Главном управлении экономического развития и сокращения бедности Андижанской области, который также был задержан в ходе оперативного мероприятия в ходе получения денег.

В другом случае бывший заведующий секретариатом хокимията Андижана, неоднократно судимый, потребовал у местного жителя 50 тысяч долларов за оказание содействия через своих знакомых в получении 80 соток земли на территории Северной малой промышленной зоны, расположенной в областном центре, а также в вынесении соответствующего решения хокима города. Он был задержан при получении 20 тысяч долларов в качестве аванса.

Житель Улугнорского района потребовал у другого гражданина 18 тысяч долларов за переоформление на его имя через своих знакомых в районном хокимияте 6 га земельной площади на территории своего фермерского хозяйства, и был задержан с поличным при получении запрошенной суммы в сумовом эквиваленте — 189 млн сумов.

Работник предприятия в областном центре пообещал местному жителю помочь в получении 4 соток земли на территории Северной малой промышленной зоны за 7500 долларов и получил авансом 3400 долларов. Он заверил гражданина в том, что окажет содействие через своих знакомых, работающих в отделе землеустройства и кадастра недвижимости Андижана в вынесении соответствующего решения хокима и был задержан при получении остальной части денег — 4100 долларов.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.