Интернет-издание Daryo сообщило о том, что сотрудники органов внутренних дел в Карши препятствовали деятельности журналиста сайта Отабека Кулдошева.

16 апреля он готовил репортаж о первом пятничном намазе месяца Рамадан в мечети «Кук гумбаз» в Карши, между журналистом и сотрудниками ОВД, нёсшими здесь службу, произошло «недопонимание».

Корреспондент объяснил, для чего делает фотографии, и принёс удостоверение из машины. Включив камеру телефона, он спросил, почему ему препятствуют работать. Один из сотрудников выхватил у него телефон и поручил другим забрать журналиста на машине в отдел внутренних дел №1.

Редакция Daryo сообщила об инциденте пресс-секретарю МВД Узбекистана Шохруху Гиясову. У здания ОВД собралась группа кашкадарьинских журналистов и блогеров. Вскоре на место прибыли глава ОВД Карши Б. Мирзаев и его пресс-секретарь Ирода Расулова.

Пресс-служба МВД распространила заявление, в котором говорится, что действия сотрудника, нарушившего профессиональную этику при общении с журналистом, будут изучены, и им будет дана правовая оценка.

Редакция Daryo выразила надежду на то, что при оценке действий сотрудников ОВД будет соблюдён принцип приоритета закона.