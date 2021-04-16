15 апреля заместитель председателя правления InfinBANK Пулат Салимов и ректор Международного Вестминстерского университета (МВУТ) в Ташкенте Бахром Миркасимов открыли брендированную аудиторию банка в вузе. В рамках мероприятия также был подписан меморандум о сотрудничестве банка и учебного заведения.





Сотрудничеству InfinBANK и Вестминстерского университета в Ташкенте уже много лет. С каждым годом реализуемые проекты становятся интереснее. Брендированная аудитория — это не просто открытие учебного класса, оформленного в корпоративном стиле. Это символ участия банка в подготовке квалифицированных кадров.

Помимо места для лекций, аудитория станет универсальной площадкой для совершенствования профессиональных компетенций студентов и проведения различных совместных мероприятий: мастер-классов, тренингов, дней финансовой грамотности и профессиональных лекций от специалистов-практиков. Сотрудники InfinBANK будут принимать участие в обучении студентов, формировании образовательных программ, организации стажировок и практик.





15 апреля состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между МВУТ и InfinBANK. Документ направлен на повышение эффективности партнерских отношений. Одним из важных пунктов меморандума стала оплата банком обучения перспективных студентов. Список навыков, необходимых для успешной работы в InfinBANK, войдет в skills-перечень, доступный для студентов вуза.





«В первую очередь, речь идет о программе для лучших студентов, которые хотят продолжить свой путь в финансовой сфере. InfinBANK сегодня — один из передовых высокотехнологичных банков страны. Банк заинтересован в диджитализации финансовых операций, находится в поиске новых решений в сфере технологий и остро нуждается в молодых и смелых кадрах», — прокомментировала подписание документа HR-директор банка Анастасия Ермилова.

Действующий в МВУТ с 2007 года Центр развития карьеры, помогает выпускникам вуза в трудоустройстве, карьерном росте и профессиональном развитии. На торжественной церемонии открытия брендированной и технически оснащенной банком аудитории вуза ректор МВУТ выразил благодарность InfinBANK за плодотворное сотрудничество.





«Сотрудничество вуза с банком — это, в первую очередь, возможность для студентов во время обучения получить практические навыки работы в финансовой отрасли. Это взаимовыгодное сотрудничество позволит банку увидеть перспективных студентов», — отметил заместитель председателя правления АКБ Invest Finance Bank Пулат Салимов.

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