В цеху по производству полиэтиленовой продукции на ул. Саади в Сергелийском районе Ташкента возник пожар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС Узбекистана в 23:08 15 апреля.

По данным пресс-службы МЧС, на место происшествия оперативно прибыло 12 пожарно-спасательных экипажей. Согласно предварительным данным, огнём объято около 1000 кв. м площади предприятия.

Примерно в 00:10 16 апреля пожар был локализован. В эти часы борьба с огненной стихией продолжается.

Согласно первичным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Ситуация находится под контролем специалистов МЧС, говорится в сообщении.