В Самарканде с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось совещание с руководителями министерств и отраслей, депутатами местного кенгаша, представителями старшего поколения и молодёжью, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я всегда скучаю по Самарканду. Я работал во многих местах, но опыт, который я получил в этом регионе, всегда помогает мне. Тогда наши возможности были ограничены. Поэтому каждый раз, приезжая в Самарканд, я спрашиваю себя: можно ли было в то время создать возможности, такие как сегодня? Можно ли было ещё тогда построить современный комплекс в честь нашего предка Имама Бухари? Мы работали с огромной болью в сердце в ожидании, когда это произойдёт. Теперь времена изменились, людям больше не нужно жить, как вчера. Важнейший вопрос — руководители органов исполнительной власти на местах должны работать в соответствии с сегодняшним энергичным, интенсивным временем», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что теперь первоочередная задача — «сделать будущее Самарканда лучше и расширить возможности для молодёжи».

«2020 год был непростым, даже экономики ведущих держав столкнулись с большими испытаниями. В этом году, если мы удвоим усилия, будем действовать с прицелом на завтрашний день, то сможем реализовать намеченные планы. Но если мы будем бездействовать, ожидая, что кто-то сделает это за нас, мы никогда не добьёмся результата», — добавил глава государства.

Президент обозначил пять направлений, которые позволят задействовать неиспользованный потенциал Самаркандской области, — это промышленность, транспортная логистика, крупные теплицы промышленного типа, сфера услуг и туризм.

В 2021—2022 годах в регионе запланировано 1279 инвестиционных проектов на сумму 30,4 трлн сумов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Будут реализованы 1184 региональных проекта на 12 трлн сумов и 95 отраслевых проектов на более 18 трлн сумов. Будет освоено 1,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что позволит создать 26 тысяч постоянных рабочих мест.

В энергетическом секторе намечено реализовать 8 проектов на 974 млн долларов и ввести генерирующие мощности на 6 миллиардов киловатт-часов в год, что позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров газа. За счёт 100 млн долларов инвестиций французской компании Total Eren в декабре этого года в Нурабадском районе будет введена в строй солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт.

Президент также дал указание внедрить режим свободной экономической зоны на всей территории Ургутского района, организовать её филиалы в остальных районах области. На базе СЭЗ «Ургут» будет создана холдинговая компания.

В Кушрабатском, Иштиханском и Ургутском районах будут разбиты интенсивные сады и виноградники общей площадью 8 тысяч га.

Шавкат Мирзиёев отметил, что главной задачей остаётся сокращение бедности путём изучения проблем и возможностей в каждой махалле и вовлечения населения в предпринимательство и самозанятость.

В этом году работы по строительству и благоустройству будут проведены в 915 селах и махаллях, по ипотечной программе будет построено 3450 многоквартирных домов, а 2200 семей получат субсидии. Намечено отремонтировать 658 километров сетей питьевого водоснабжения, улучшить водоснабжение 210 сел и махаллей.