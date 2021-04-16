Начальнице Ангренского городского отдела Бюро принудительного исполнения Мохизода Юсупова объявлен выговор за оскорбление своих сотрудников, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь БПИ Фаррух Тошпулатов.

14 апреля Kun.uz опубликовал аудиозапись, на которой Мохизода Юсупова оскорбляет сотрудников, которые не выполнили ежедневный план, нецензурные словами, угрожает им и приказывает им явится на совещание в полночь.

По итогам служебного расследования выяснилось, что 7 апреля глава отдела БПИ получила от своих подопечных информацию о снижении количества взысканий по «женской», «железной» и «молодёжной» тетради.

«Взыскания по этим направления распределяются в среднем по 10 на каждого сотрудника. Она подумала, что безответственное отношение к работе некоторых сотрудников повлияет на деловой настрой остальных работников, разозлилась и отправила эту аудиозапись с оскорбительными словами через Telegram», — отметили в БПИ.

Фаррух Тошпулатов заявил, что Мохизода Юсупова очень сожалеет о содеянном и признаёт вину.

По его словам, Юсупова с 2017 года работает в структуре Бюро принудительного исполнения, а с 2018 года занимает должность главы Ангренского городского отдела БПИ. Ранее она работала на различных должностях в Судебном департаменте на протяжении 20 лет. Её описывают как «строгую, ответственную и требовательную» сотрудницу.

В результате служебного расследования она получила выговор, а с ещё 7 сотрудниками проведена профилактическая беседа для повышения ответственности и соблюдения трудовой и исполнительной дисциплины.

Пресс-секретарь БПИ сообщил, что будут приняты соответствующие меры для предотвращения злоупотреблений служебным положением и неправомерных действий среди сотрудников бюро, а также обеспечения позитивного и вежливого обращения руководителей со своими подчинёнными, соблюдения трудовой и исполнительной дисциплины.

Он сообщил, что Мохизода Юсупова является единственным руководителем-женщиной среди всех отделов БПИ.

Ранее пресс-служба Сената Олий Мажлиса сообщила, что в сети также появилась информация о том, что сотрудники управления БПИ по Каракалпакстану направили жалобу генеральному прокурору. Комитет Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции попросил Генпрокуратуру взять этот факт под контроль, изучить и сделать официальное заявление по его результатам.