Государственный налоговый комитет Узбекистана провёл служебную проверку в связи с распространением видеозаписи, на которой видно, как налоговики в Алмалыке (Ташкентская область) пытаются насильно забрать вещи у уличных продавщиц.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ГНК, по итогам проверки уволены и лишены всех званий 11 сотрудников городской налоговой инспекции, в том числе 3 инспектора, непосредственно принимавших участие в инциденте.

Начальнику налогового управления Ташкентской области и начальнику инспекции города Алмалыка объявлен выговор.

«Женщинам, осуществлявшим незаконную предпринимательскую деятельность на тротуаре, при содействии налоговой службы выделены и оформлены места в торговом центре для осуществления законной предпринимательской деятельности и оказана помощь в получении кредита», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне глава ГНК Шерзод Кудбиев назвал ситуацию «позорной» и заявил, что «налоговая служба не являются силовой структурой». Он попросил прощения у граждан и пообещал принять меры в отношении виновных.