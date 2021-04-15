Очистное сооружение в Янгиюльском районе Ташкентской области несколько лет остаётся в нерабочем состоянии, сообщил депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Фото: Расул Кушербаев / YouTube.

По его словам, сточная вода, поступающая из канализационных сетей города Янгиюль, спускается в реку Карасу без очистки.

«Это неработающее сооружение — боль и трагедия для многих людей, проживающих поблизости. Причина многих горьких воспоминаний: грязный воздух, грязная вода, место комаров и мух… Мой несовершеннолетний племянник случайно упал в открытую яму и умер от грязной воды», — рассказал парламентарий.

Расул Кушербаев сообщил, что после обращения с просьбой к премьер-министру Абдулле Арипову в 2019 году сооружение начали ремонтировать. Однако через некоторое время «по непонятному требованию Счётной палаты» работы были приостановлены.

«Пришли проектировщики, новые предприниматели и сказали, что будут работать по новому проекту, технологиям. Но министр строительства (Батыр Закиров) и [бывший] министр жилищно-коммунального обслуживания (Музаффа Салиев, ныне хоким Нурафшана — ред.) не захотели этого. Я сам был свидетелем этого», — заявил он.

Фото: Расул Кушербаев / Telegram.

По словам депутата, в 2020 году состоялась презентация проекта по реконструкции очистного сооружения.

«Они не захотели принимать деньги, которые готово было предоставить правительство, устроили „игру“. Уважаемый министр Батыр Закиров не захотел строительства по новому, дешёвому проекту. Сказал, что будем делать по старому проекту. Он развернул проектировщика, нового предпринимателя… Он хотел отдать [проект] своим знакомым ребятам, мы были свидетелями этого», — написал он.

Расул Кушербаев отметил, что «по желанию министров работы были отсрочены, и уже третий год на объекте никаких изменений».

«У людей теряется доверие: сдержат ли они свои обещания? А нам, которые доверились чиновникам и убедили в этом народ, стыдно смотреть людям в глаза… Вы обманули премьер-министра. Возможно, главе государство тоже доложили, что работы идут отлично. Но ничего не происходит», — заявил он.

Депутат также отметил, что жителям «стыдно приглашать людей к себе в гости из-за вони».

«Грубо говоря, два министерства просто не поделили народные деньги, выделяемые государством, не захотели отдавать предпринимателю», — отметил Расул Кушербаев.