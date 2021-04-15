Филиал Варшавского университета менеджмента Collegium Humanum открывается в Андижане. Соответствующее постановление Кабинета министров Узбекистана принято 14 апреля.
Филиал будет работать в качестве негосударственной высшей образовательной организации с дневной формой обучения на платно-контрактной основе. Приём в вуз начнётся в 2021/2022 учебном году.
Занятия будут проходить на трёх языках — узбекском, русском и английском. Ожидается, что 70% профессорско-преподавательского состава вуза будут сформированы за счёт специалистов из Польши и других стран Европы.
На первом этапе вуз будет готовить специалистов по направлениям:
- Финансы и бухгалтерский учёт;
- Транспортный и логистический менеджмент;
- Международный бизнес и маркетинг;
- Туризм, менеджмент и маркетинг в гостиничном деле и общественном питании;
- Управлением малым и средним бизнесом;
- Информационно-коммуникационные технологии.
Из постановления следует, что 10% ежегодной приёмной квоты филиала будет выделяться одарённым детям из социально-уязвимых семей для обучения на грантовой основе. Талантливые студенты с высокой успеваемостью получат скидки до 50% при оплате контракте.