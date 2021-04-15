С 1 по 14 апреля вакцину от COVID-19 в Узбекистане получило 300854 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. За среду по стране было вакцинировано 43896 человек.

Больше всего вакцинированных — в областях Ферганской долины: в Ферганской области — 47946 человек, в Андижанской — 37344, в Наманганской — 33446.

Рубеж в 20 тысяч вакцинированных преодолели Самаркандская, Сурхандарьинская и Ташкентская области.

В Ташкенте прививку от коронавируса получило 17716 человек.





Напомним, первый этап вакцинации, начавшийся 1 апреля, охватывает Ташкент, Нукус и областные центры. Вакцину бесплатно получают граждане старше 65 лет и медицинские работники, подверженные риску инфицирования COVID-19. На данный момент предлагается вакцина Covishield (AstraZeneca) и китайско-узбекская ZF-UZ-VAС2001 (другие вакцины пока не завезены).

На 13 апреля в Узбекистане было официально зарегистрировано 85,5 тысячи случаев коронавируса, дневной прирост в этот день составил более 200 случаев.