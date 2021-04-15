UZTELECOM является национальным оператором Узбекистана и оказывает широкий спектр услуг связи, в том числе мобильной. Услуги мобильной связи в стандарте CDMA компания оказывает c 2004 года. На массовый конкурентный рынок мобильной связи стандарта GSM UZTELECOM вышел в апреле 2015 года, одним из молодых операторов мобильной связи. На сегодняшний день UZTELECOM является оператором, предоставляющим услуги мобильной связи обоих стандартов — CDMA и GSM.

Сегодня компания празднует знаменательное событие — шестилетие запуска стандарта GSM в коммерческую эксплуатацию. За это короткое время UZTELECOM смогла заслужить любовь и доверие своих абонентов.

В честь этой важной даты UZTELECOM запускает праздничную акцию «UZTELECOM GSM 6 лет». Каждый абонент может выбрать подарочный пакет минут и SMS, мегабайт или UNITов.

В течение четырех дней, с 15 по 18 апреля, абоненты могут выбрать и подключить один из подарочных пакетов:

621 минуту и 621 SMS;

621 мегабайт;

621 UNIT.

Срок действия пакетов с момента активации — 7 дней. Абонент может подключить только один пакет в период действия акции.

Акция действует:

для физических лиц на тарифных планах C1, C2, C3, C4, Salom, Salom Plus, Step, Traffic, Uzmobile 1200, Uzmobile 4000, «Конструктор», Uzmobile VIP, Aloqachi, Yoshlar, Komfort, «Просто 10», «Деловой» (кроме пакета минут), Street, Flash, Street Upgrade, Flash Upgrade, Bolajon, Ta’lim, Таълим, Мактаб, OnLime, Ezoz, Xizmat ½/3;

для юридических лиц на тарифных планах C1, C2, C3, C4, Salom, Salom Plus, Step, Traffic, Uzmobile 1200, Uzmobile 4000, «Конструктор», Uzmobile VIP, Komfort, «Просто 10», «Деловой» (кроме пакета минут), «Бизнес», «Бизнес 500», «Бизнес 2000», «Бизнес 2500», «Бюджет базовый», «Бюджет 25», «Бюджет 400», «Бюджет 1500», «Бюджет TAS-IX», «Хизмат» ½/3, Business Voice/25/35/50/75, Ta’lim for corporate.

Пакеты UNITSов доступны для физических лиц только на тарифных планах UNITS.

Способы активации праздничных пакетов:

«6 лет MB» — с помощью USSD-команды *500*1*1#;

«6 лет мин + SMS» — с помощью USSD-команды *500*2*1#;

«6 лет UNITS» — с помощью USSD-команды *500*3*1#.

Также праздничные пакеты можно активировать в офисах продаж и обслуживания или через Call-центр.





Для проверки состояния подключенного пакета нужно отправить SMS с текстом «1002» на короткий номер 9999, либо набрать USSD-команду *100*2# или *107#.

«UZTELECOM — национальный оператор».

На правах рекламы.