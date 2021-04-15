Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России, сообщается на сайте Белого дома.

«Дестабилизирующие международные действия» России, по мнению администрации Белого дома, включают попытки вмешательства в выборы в США, кибератаку на американские правительственные сети, экстерриториальную деятельность против диссидентов и журналистов и другие.

Американским финансовым учреждениям с 14 июня запрещается покупать на первичном рынке государственные облигации, номинированные в рублях или другой валюте, выпущенные Центральным банком России, Министерством финансов или Фондом национального благосостояния.

Под санкции также попали шесть российских технологических компаний, которые, по утверждению США, участвовали в кибератаке на американские госучреждения в 2020 году.

Ограничения введены и в отношении 32 физических и юридических лиц, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года и другие акты дезинформации и вмешательства». Ещё на восемь физических и юридических лиц наложены санкции из-за продолжающейся российской оккупации и репрессий в Крыму.

Кроме того, из США будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, которые, как считает Белый дом, являются представителями спецслужб России.

Соединённые Штаты также официально возложили на Службу внешней разведки (СВР) России ответственность за хакерскую атаку на госведомства США в прошлом году.