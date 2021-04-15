В Ташкентском метрополитене прокомментировали кибератаку на табло станционных часов.

«В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры бегущей строки с непристойной надписью на табло интервальных часов на станции „Бекат-3“ Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена», — говорится в сообщении. Ролик был опубликован в соцсети TikTok.

«По данному факту было проведено служебное расследование, согласно которого выявлено, что 12 апреля в 16:40 со стороны хакеров произошла кибератака (взлом) на данный часовой механизм, который является электронным и регулируется через беспроводную сеть Wi-Fi. Злоумышленники взломали пароль, установленный на часах, и разместили надпись непристойного характера», — заявили в столичном метрополитене.

Надпись удалили в течение четырех минут. Правоохранительные органы ведут поиски виновников, в их отношении будут применены соответствующие меры, подчеркнули в администрации метро.

Руководство Ташкентского метрополитена напомнило, что несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций влечет за собой уголовную ответственность.